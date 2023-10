Intimidazione al sindaco e alla Multiservizi: indagini serrate dei carabinieri

"Principi avevi promesso. Via i testimoni". E' questa la scritta comparsa ieri mattina, 10 ottobre, sul muro esterno della sede che ospita la Multiservizi di Aprilia, dove ignoti, nel cuore della notte, hanno lanciato una molotov. Una chiara intimidazione rivolta al primo cittadino e al collegio di liquidatori dell'azienda speciale, su cui ora indagano i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, diretti dal tenente colonnello Paolo Guida.

Subito dopo la scoperta di quanto accaduto i militari hanno effettuato i rilievi e fatto scattare le indagini per risalire ai responsabili della frase minatoria e del lancio della bottiglia incendiaria. Il giorno successivo intanto il primo cittadino Lanfranco Principi si è recato in caserma per sporgere formale denuncia contro ignoti fornendo ai carabinieri tutte le possibili informazioni utili per fare luce sull'inquietante vicenda. "L’amministrazione non ha intenzione di arretrare di un millimetro rispetto alle decisioni prese per garantire il bene della collettività - ha commentato subito il primo cittadino - Le pressioni psicologiche e le minacce non serviranno ora né mai a deviarci dal percorso intrapreso per il bene della città”.

I militari di Aprilia acquisiranno e visioneranno tutte le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza che si trovano in zona, ma al momento sull'attività investigativa in corso viene mantenuto il più stretto riserbo.