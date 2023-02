Morte di Rosanna Addessi, lutto cittadino nel giorno del funerale

“La città è rimasta scossa e sgomenta per quanto accaduto. In tutti noi alberga un sentimento di grande tristezza e commozione. A nome mio e della giunta comunale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Rosanna, di Daniele e di Guido. Alle famiglie giunga l’abbraccio di tutta la comunità di Itri". Sono le parole di cordoglio del sindaco di Itri Giovanni Agresti per la scomparsa di Rosanna Addessi, volontaria della Croce Rossa, Guido De Filippis, 43enne di Itri, e Daniele Materazzo, 27enne di Arce, deceduti in un incidente stradale avvenuto lungo i tornanti della strada che porta al Santuario Madonna della Civita nel pomeriggio di sabato.

Il primo cittadino di Itri ha indetto il lutto cittadino per la giornata di mercoledì 22 febbraio, dalle 14 alle 17, per onorare il ricordo di Rosaria Addessi, che abitava proprio nel comune di Itri, in concomitanza con la cerimonia funebre che si terrà nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Con una specifica ordinanza il sindaco ha disposto, per il periodo indicato, di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma, di esporre le bandiere a mezz'asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici, invitando tutti i cittadini e i titolari di attività commerciali a esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino con la sospensione delle attività.