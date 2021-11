Nubifragio a Itri, il Prefetto convoca un vertice per individuare soluzioni

Sarà oggetto di un incontro congiunto con tutti i soggetti coinvolti il violento nubifragio che mercoledì notte si è scatenato su Itri provocando ingenti danni. A convocare il vertice, in programma per domani mattina, lunedì 8 novembre, è stato il Prefetto Maurizio Falco che si recherà nel centro aurunco per incontrare presso la sede del Comune i rappresentanti del Comune e il sindaco Giovanni Agresti, della Regione, del Genio civile oltre che i vigili del fuoco.

L’enorme quantità di acqua che si è riversata sul paese ha causato danni enormi: una vera e propria colata di fango e detriti proveniente dal distaccamento di alcuni costoni dalla collina sovrastante ha invaso il centro abitato e invaso le strade trascinando le auto in sosta. Particolarmente colpite contrada Campiglioni, San Gennaro, Giovenco, fino al centro.

Vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno lavorato per ore per liberare le strade. Il vertice di lunedì servirà a individuare soluzioni concrete da mettere in campo per mettere in sicurezza l’area, particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico, evitare che si ripetano in futuro situazioni simili che mettono a rischio l’incolumità degli abitanti.