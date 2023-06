Paura nella casa per le vacanze: entrano i ladri e due fratelli si barricano in una stanza

Dopo aver sentito entrare i ladri si sono barricati in una stanza riuscendo ad allertare i carabinieri: paura due fratelli nella casa che avevano preso in affitto per le vacanze estive a Sperlonga. Tutto è accaduto nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 giugno nella località sul litorale pontino dove una donna e suo fratello disabile erano arrivati per trascorrere qualche giorno di ferie.

Proprio all’interno della casa che avevano affittato, però, hanno vissuto momenti di paura quando si sono accorti che all’interno dell’abitazione erano entrati dei ladri. Mentre i malviventi si aggiravano per casa in cerca di qualcosa da rubare i due fratelli si sono chiusi a chiave in una stanza e sono riusciti a chiamare i carabinieri potendo così lanciare l’allarme.

Sul posto sono subito intervenuti i militari, ma dei banditi purtroppo non c’era più traccia, erano riusciti a fuggire con la refurtiva. Secondo i primi accertamenti il bottino si aggira intorno ai 1.500 euro in contanti e gioielli. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire ai ladri.