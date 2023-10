Aggressione a un ragazzo fragile in zona pub: scattano due Daspo urbani

La questura di Latina prosegue in un'accorta attività di monitoraggio dei fenomeni violenti legati ai luoghi della movida e ai locali pubblici della provincia. Un impegno che ha consentito al questore di Latina Raffaele Gargiulo di applicare nuovi Daspo urbani nei confronti di due giovani pontini, già gravati da precedenti di polizia e sottoposti a un divieto di frequentazione dei locali situati sul lungomare di Latina.

I due ragazzi, la notte dell'8 luglio scorso, all'interno della zona pub del capoluogo, avevano picchiato un ragazzo con evidenti difficoltà cognitive ed emotivamente molto fragile. Per fortuna in quell'occasione erano intervenute alcune persone presenti, tra cui avventori e addetti alla sicurezza del locale. L'intervento però aveva scatenato l'ira degli aggressori, che avevano cominciato a distruggere oggetti e a lanciare bicchieri di vetro del locale, nel tentativo di colpire gli operatori della sicurezza. I poliziotti della Volante, raggiunto il locale, erano riusciti a rintracciare i due responsabili poco lontano dalla zona pub segnalandoli in stato di libertà alla procura della Repubblica di Latina.

Per arginare i sempre più frequenti casi di violenza in luoghi di incontro o svago, la questura adotta tutti gli strumenti già utilizzati contro gli ultrà in ambito sportivo, come appunto quello di impedire a giovani che si rendono autori di violenze in zone con numerosi locali pubblici e ad alta frequentazione, di stazionare nelle vicinanze dei locali pubblici per un periodo da sei mesi a tre anni, come avviene appunto per i soggetti colpiti dal Daspo sportivo.

Nei confronti dei due giovani residenti a Latina, rispettivamente di anni 18 e di anni 19, è quindi scattato il divieto, per due anni, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento, discoteche, locali notturni, locali da ballo, ricadenti nell’area della movida del comune di Latina. In caso di violazione i due giovani rischiano la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.