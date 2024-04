Mitragliatrice rubata in casa, la 31enne non sapeva dell'arma e torna in libertà

E' tornata in libertà A.D., la 31enne finita agli arresti domiciliari nei giorni scorsi perchè trovata in possesso di una pistola mitragliatrice marca Smith Wesson 460 Magnum, risultata provento di un furto consumato a Monte San Biagio nel 2021. L'arma è stata trovata dai carabinieri durante una minuziosa perquisizione dell'abitazione in via Nascosa dove la donna è domiciliata ed era nascosta sul retro della casa, nascosta nell'intercapedine di una muratura esterna, all'interno di una busta di cellophan sigillata con del nastro isolante. Per la 31enne sono scattati gli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione abusiva di arma da sparo proveniente da furto.

Questa mattina l'udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giulia Paolini: la 31enne, assistita dall'avvocato Giancarlo Viteli. ha risposto alle domande del magistrato e ha spiegato che l'abitazione dove è stata rinvenuta la pistola era abitata stabilmente dal padre fino alla sua morte che risale all'estate del 2022 e con il quale aveva da tempo interrotto i rapporti. La casa dunque è rimasta a lungo disabitata e l'area esterna era facilmente accessibile a chiunque. Tanto che la perquisizione effettuata dai carabinieri all'interno della casa ha dato esito completamente negativo. Così a conclusione dell'interrogatorio il giudice ha convalidato l'arresto in flagraza ritenendo che al momento ci fossero gli elementi per procedere in tal senso ma ha disposto l'immediata remissione in libertà della donna respingendo la richiesta del pubblico ministero di confermare la misura cautelare. Secondo il gip non ci sono elementi che consentano di collegare la 31enne alla disponibilità dell'arma nonostante sia sposata con un noto pregiudicato attualmente detenuto in carcere.