Aveva in casa un arsenale e quasi 800 grammi di droga, condannato

Quattro anni di carcere. Questa la condanna per Stefano Barrocu, arrestato a maggio dello scorso anno a Latina perchè trovato in possesso di mezzo chilo di hashish, 80 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana oltre ad un vero e proprio arsenale.

Il 27enne questa mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa per rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi di fuoco, ricettazione e possesso di munizionamento. La difesa, rappresentata dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, ha chiesto ed ottenuto che il giovane venisse giudicato con il rito abbreviato. Il pubblico ministero a conclusione della sua requisitoria ha chiesto una condanna a cinque anni e sei mesi di carcere ma il giudice ha ridotto la pena a quattro anni e concesso all'imputato gli arresti domiciliari.

Barrocu era stato sottoposto dagli agenti della Squadra mobile ad una perquisizione persona poi a quella della sua abitazione alla periferia del capoluogo pontino: qui i poliziotti avevano trovato 3mila euro in contanti e una chiave di un portoncino che consentiva l'ingresso a una piccola unità abitativa attigua all'abitazione principale. E proprio all'interno dei locali di pertinenza della casa sono stati trovati e sequestrati 80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. La perquisizione si è estesa successivamente anche a un ricovero per animali nella stessa proprietà e in una cantina, dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro una pistola Beretta calibro 7,65 e un fucile, entrambi risultati provento di un furto, nonché una pistola clandestina calibro 22 senza punzoni e matricola ma completa di caritare e silenziatore in metallo. La perquisizione ha permesso inoltre di scoprire e sequestrare più di 300 munizioni e altri quantitativi di droga, in particolare mezzo chilo di hashish e 200 grammi di marijuana.