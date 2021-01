Personale Asl, nel 2020 1058 persone reclutate: 3 al giorno per ruoli sanitari e amministrativi

Sono state oltre mille le unità di personale reclutate dalla Asl pontina nel corso dell'anno appena concluso. A fare il punto è la stessa azienda sanitaria locale di Latina che ha fatto il punto sulle nuove assunzioni e sulle stabilizzazioni, che si sono concentrate in particolare nel periodo di emergenza sanitaria legato alla pandemia. In questi mesi dunque, grazie al lavoro della Uoc di Reclutamento, è stato possibile implementare l’organico sia nei ruoli sanitari che in quelli amministrativi, "portando avanti procedure - puntualizza la Asl - che spesso sono state prese come modello e riferimento dalle altre Aziende Sanitarie del Lazio".

“Con la massima trasparenza e celerità - ha spiegato Claudio Rainone, direttore della Uoc e direttore amministrativo facente funzioni della Asl - si è proceduto all’assunzione tramite utilizzo di tutte le graduatorie disponibili, con la pubblicazione di avvisi pubblici e attraverso l’indizione di concorsi pubblici dei quali la nostra Azienda è stata capofila dimostrando anche capacità organizzative eccezionali quali sono quelle necessarie ad espletare concorsi con migliaia di partecipanti e nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza anti-contagio”.

A conti fatti sono state complessivamente 1.058 le unità di personale reclutate nel 2020, 557 delle quali con contratti a tempo indeterminato e 267 a tempo determinato. A queste si aggiungono poi 234 rapporti di collaborazione libero professionale. Si tratta di numeri che corrispondono in sostanza all'assunzione di tre persone al giorno per tutti i giorni del 2020. “Continueremo a lavorare con entusiasmo e dedizione - ha concluso Rainone - nella consapevolezza di quanto fatto e quanto c’è ancora da fare per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro del personale e la qualità del servizio offerto”.