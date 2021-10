Undici nuove automediche in funzione nel Lazio, una attiva da venerdì a Latina

Sarà disponibile da venerdì 15 ottobre una nuova automedica in provincia di Latina. Ad annunciarlo è l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. "Il direttore generale dell'Ares 118 Maria Paola Corradi - spiega D'Amato - mi ha confermato che la nuova automedica ieri ha superato il collaudo e da venerdì sarà operativa a Latina".

Si tratta, come spiega l'assessore regionale, di un mezzo allestito interamente con nuove apparecchiature che verrà messo a disposizone della rete dell'emergenza. "Ares 118 - aggiunge - mi ha comunicato che i tempi sono quelli tecnici per l'immatricolazione e il collaudo del nuovo mezzo. Complessivamente in tutta la regione sono 11 le nuove automediche in arrivo".