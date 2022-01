Sovraffollamento delle carceri, numeri in calo nel Lazio ma non a Latina

Il numero dei detenuti nelle carceri del Lazio è diminuito rispetto ad un anno fa ma a Latina la situazione non migliora, anzi. E’ quanto emerge dai dati resi noti dal Ministero di giustizia e aggiornati al 31 dicembre scorso dai quali emerge che nella regione ci sono complessivamente 5.548 detenuti con un sovraffollamento pari a 317 detenuti rispetto alla capienza regolamentare prevista che ammonta a 5.230. Rispetto ad un anno fa il dato è notevolmente diminuito visto che si registravano 5.816 presenze con un’eccedenza di 586 persone nei 14 istituti del Lazio.

“Preoccupa però - sottolinea il segretario generale Cisl Fns Lazio Massimo Costantino - il sovraffollamento negli istituti romani di Regina Coeli (+275) e del Nuovo Complesso Rebibbia (+179) e in quelli di Latina (+ 47) e Viterbo (+ 45) così come preoccupante è il fatto che nelle carceri del Lazio risultano 809 detenuti in attesa di primo giudizio”.