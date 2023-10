Carabinieri del Nas nei ristoranti: chiuso un locale, multe e sequestri per irregolarità e carenze igieniche

I carabinieri del Nas di Latina, coadiuvati dai colleghi della compagnia dei carabinieri di Latina e del Reparto territoriale di Aprilia, hanno effettuato una serie di controlli finalizzati alla verifica dell’osservanza delle regole di igiene e di sicurezza alimentare a tutela della salute dei consumatori.Le verifiche predisposte in provicnia hanno riguardato in particolare il rispetto delle procedure di preparazione, conservazione, somministrazione e scadenza degli alimenti e dello stato igienico e strutturale dei locali, estendendo la vigilanza anche ai canali di importazione e distribuzione delle derrate alimentari e delle materie prime.

Le ispezioni hanno consentito di scoprire, nel comune di Latina, gravi carenze igienico sanitarie all'interno di un'attività di ristorazione. Le carenze hanno portato alla sospensione dell'attività da parte del dipartimento di Prevenzione della Asl e al sequestro amministrativo di circa 130 chili di prodotti alimentari di vario genere, per un valore commerciale complessivo di 3mila euro. La merce infatti era priva di indicazioni sulla tracciabilità. Al titolare del ristorante sono state elevate sanzioni per 2.500 euro. Sempre nel comune di Latina in un'altra attività di ristorazione si è proceduto al sequestro di circa 300 chili di prodotti alimentari, in parte risultati mancanti di documentazione sulla tracciabilità e in parte mal conservati. Anche in questo caso per le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate l’attività è stata segnalata agli organi competenti per l’emissione del provvedimento di sospensione.

Infine, nel comune di Cisterna, il controllo in un ristorante ha portato a sequestrare 30 chili di prodotti ittici e carne, conservati in confezioni anonime e prive di indicazioni sulla tracciabilità. In questo caso la sanzione amministrativa ammonta a 1.500 euro.