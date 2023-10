"Alto impatto": risposta interforze nelle zone a rischio degrado

Nuova riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocata in prefettura, per fare il punto sulle criticità del territorio e pianificare linee di indirizzo di servizi di sontrollo straordinario del territorio attraverso il modello "Alto impatto", già applicato in provincia di Latina su indicazione del ministero dell'Interno. Il Comitato ha riunito dunque, oltre al prefetto Maurizio Falco, i vertici delle forze dell'ordine, la Asl, i vigili del fuoco, la polizia locale e i rappresentanti di Comune e Provincia.

L'obiettivo è offrire un approccio integrato alle criticità rilevate soprattutto nelle aree di maggior degrado del territorio, in cui le particolari condizioni di disagio, abitativo, sociale, scolastico e occupazionale, insieme a fenomeni di marginalità, contribuiscono a far salire il numero dei reati, come il consumo di stupefacenti e alcol, atti vandalici e occupazione di edifici e spazi pubblici, e a creare allarme nella popolazione

Si tratta, come spiega la prefettura in una nota, di una iniziativa che punta a promuovere un piano di intervento interforze dedicato, attraverso la mobilitazione di tutte le istituzioni locali, nelle more che vengano predisposti in via d'urgenza nuovi strumenti normativi adatti a intercettare in via preventiva le condotte illecite che incidono sull'incolumità pubblica, sulla percezione di sicurezza e sulla libertà individuale. Le fasi di questo progetto seguiranno periodici tavoli tecnici nei quali saranno di volta in volta esaminati tutti gli aspetti operativi dei servizi che riguarderanno il territorio e saranno predisposti con cadenza programmata.