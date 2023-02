'Purosangue Ciarelli': "Quei comportamenti danneggiano l'immagine della città"

Il Comune di Latina si costituirà parte civile nel processo ‘Purosangue Ciarelli’ che si terrà il 7 marzo prossimo davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma Rosalba Liso. Sul banco degli imputati sette esponenti dell’omonimo clan che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato: si tratta di Maria Grazia Di Silvio, Valentina Travali, Costantino Di Silvio detto Patatone, Francesco Iannarilli, Roberto Ciarelli e Gianluca Di Silvio, imputati a vario titolo di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa.

A rappresentare l’amministrazione del capoluogo pontino ci sarà l’avvocato Anna Caterina Egeo. Nel motivare la decisione di costituirsi parte civile si sottolinea che le condotte delle quali sono incolpati “sono lesive sotto più profili degli interessi intestati all’Amministrazione e che i reati contestati in varia misura incidono in maniera pregiudizievole tanto sulle posizioni giuridiche dell’Ente quale titolare della funzione, quanto sulla collettività, dei quali interessi l'Amministrazione è soggetto esponenziale e rappresentativo, conseguentemente parte offesa. La stessa operatività dell’Associazione mafiosa nell’ambito territoriale del Comune di Latina, unitamente ai reati fine contestati – si legge ancora nella delibera firmata dal commissario Carmine Valente - rappresenta eclatante e grave danno alla sua immagine, anche per il clamore mediatico, quindi per la diffusività che i fatti contestati hanno avuto e suscitato. Le condotte per le quali si procede, per pervasività, hanno minato l’ordinato assetto ed il regolare svolgimento della vita sociale nel territorio di competenza dell’Amministrazione Civica di Latina, quindi la libertà di autodeterminazione dei soggetti giuridici che ivi insistono”.