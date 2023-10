Controlli antibracconaggio: in due settimane 17 denunce e altrettanti fucili sequestrati

L'avvio anche in provincia della stagione venatoria ha visto incrementare i controlli dei reparto forestali dell'Arma dei carabinieri su tutto il territorio. La mirata attività nei confronti di coloro che non rispettano la normative del settore ha già consentito di ottenere risultati importanti in questa prima fase di monitoraggio. Il bilancio degli accertamenti eseguiti dal Nipaaf, dal nucleo carabinieri forestale di Latina, Priverno, Fondi e Terracina, è di 17 persone denunciate soltanto nelle ultime due settimane.

Nel corso dei servizi di controllo la violazione più frequentemente contestata ha riguardato l'esercizio della caccia con l'utilizzo di mezzi vietati, in particolare con l'ausilio di richiami meccanici ed elettroacustici. Le persone sorprese dai carabinieri intente ad esercitare l'attività di caccia erano infatti in possesso, oltre che del fucile, anche dei richiami elettronici, che sono severamente vietati. Le denunce sono scattate in diversi comuni della provincia pontina, Pontinia, Latina, Fondi, Itri, Aprilia e San Felice Circeo.

In altre occasioni invece è stato accertato dai forestali l'abbattimento di avifauna in aree vietate alla caccia, come zone a protezione speciale. Alle denunce sono seguiti anche i sequestri delle armi utilizzate e dei richiami elettronici vietati. Complessivamente i controlli hanno portato al sequestro di 17 fucili da caccia e 16 richiami, completi di batterie, timer e in alcuni casi anche di altoparlante per poter amplificare il suono registrato del volatile. In qualche caso i dispositivi oggetto di sequestro erano muniti anche di telecomando per l'attivazione a distanza anche di decine di metri dal luogo in cui erano stati collocati.