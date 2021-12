Controlli dei carabinieri: perquisizioni, sanzioni per violazioni al codice della strada e raffica di denunce

In prossimità delle festività natalizie sono stati intensificati sul territorio, su disposizione del comandante provinciale dei carabinieri, i controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio e al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Numerose le pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale e anche per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio. Le verifiche alla circolazione stradale hanno portato a identificare 135 persone e controllare 42 autoveicoli. Sono state eseguite 10 perquisizioni personali e veicolari e 2 perquisizioni domiciliari, controllati 8 esercizi pubblici, contestate 14 violazioni di norme al codice della strada per la mancanza dei documenti di circolazione e di guida, guida senza patente o con patente revocata, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza. Ritirate 2 patenti e una carta di circolazione. Un uomo è stato denunciato in quanto positivo ai test alcolemici e tossicologici eseguiti a seguito di un sinistro stradale.

La presenza dei militari in città ha poi permesso di denunciare altre sei persone, di cui due per detenzione e spaccio di stupefacenti per 40 grammi complessivi di droga tra hashish e marijuana. Un'altra denuncia è scattata invece a carico di un uomo di nazionalità marocchina già sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Latina, controllato per le vie di Latina in possesso di 2 coltelli a serramanico. Un 32enne fermato e controllato dai carabinieri è stato invece sorpreso, a bordo dell'auto, con una balestra completa di otto frecce con punta di acciaio, della quale non ha saputo fornire una giustificazione.

L'attenzione del comando della compagnia dei carabinieri di Latina resta alta su tutto il territorio per garantire sicurezza ai cittadini. Le attività di controllo continueranno pertanto con assiduità attraverso servizi di prevenzione condotti dalle pattuglie impiegate giorno e notte.