Scontrini fiscali, pagamenti con il pos ma anche droga e contraffazione: raffica di controlli e multe della Finanza

Un piano straordinario di controlli estivi da parte dei finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Latina è stato avviato nei primi giorni del mese di agosto. Illeciti economici, evasione fiscale, lavoro nero e traffico di sostanze stupefacenti sono solo alcune dei fenomeni rilevati dalle Fiamme Gialle nelle località turistiche del sud della provincia pontina.

Alle numerose segnalazioni effettuate dagli utenti attraverso il servizio del 117 la Finanza ha risposto con un'azione di prevenzione e repressione degli illeciti connessi alla mancata o non tempestiva memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, che ha consentito di constatare profili di irregolarità soprattutto nei confronti delle attività di gestione degli stabilimenti balneari e del noleggio di natanati in aree demaniali. Per questo genere di violazioni sarà applicata una sanzione amministrativa pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, partendo da un minimo di 500 euro. Oltre alle sanzioni per mancata ricevuta fiscale sono state applicate sanzioni pecuniarie anche in tutti quei casi in cui gli esercenti abbiano rifiutato di accettare pagamenti elettronici con il pos.

Gli aumenti dei prezzi dei carburanti praticati al pubblico e l'aumento del traffico veicolare nella stagione estiva hanno inoltre portato ad incrementare l’azione di vigilanza nel settore, consentendo alle unità locali di elevare multe nei confronti di due distributori stradali, rispettivamente a Formia e Minturno, per aver omesso la prescritta comunicazione periodica dei prezzi praticati al pubblico al ministero dello Sviluppo Economico. Fra gli altri interventi in materia fiscale, sono stati poi eseguiti cinque controlli finalizzati ad accertare il regolare assolvimento del canone Rai in particolare dell'abbonamento speciale presso pubblici esercizi, con una sanzione per il mancato pagamento del tributo nel 60% dei casi.

Nel corso dei servizi sul territorio i baschi verdi hanno inoltre sequestrato 500 capi di abbigliamento con marchi di fabbrica contraffatti dei più noti brand nazionali ed esteri. Sono stati poi 50 i controlli effettuati sul traporto delle merci, sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accise e sulle significative manifestazioni di ricchezza del contribuente (cd. “indici di capacità contributiva”). In azione anche le unità cinofile: all'indomani dell'arresto di due persone trovate con un chilo di hashish, nel solo weekend di Ferragosto hanno rinvenuto sostanza stupefacente a 9 soggetti, che sono stati prontamente segnalati dai finanzieri alle competenti prefetture come assuntori di droghe.