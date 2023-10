Controlli del Nas, 41 ispezioni nei centri sportivi: nove irregolari, chiusa una palestra

Dal mese di settembre i carabinieri del Nas dell'Italia centrale hanno effettuato controlli mirati in centri e associazioni sportive, palestre, piscine, ambulatori, per verificare il rispetto della normativa vigente sul rilascio dei certificati medici per lo svolgimento dell'attività sportiva e nel corso delle numerose ispezioni è stato verificato il possesso e la regolarità dei certificati di idoneità degli iscritti e frequentatori degli impianti sportivi, accertando anche l’adeguatezza generale delle strutture e l’eventuale presenza di locali adibiti a studio medico, la presenza, regolare manutenzione e revisione del “Dae” (Defibrillatore Automatico Esterno), l’adozione di misure protettive e preventive connesse ai rischi per la presenza del batterio della “legionella”. Le ispezioni hanno interessato complessivamente 413 centri sportivi, accertando violazioni in 118 strutture, pari al 28 % degli obiettivi ispezionati, 7 dei quali sono stati oggetto di immediata sospensione delle attività.

I carabinieri del Nas di Latina hanno ispezionato complessivamente 56 associazioni sportive dilettantistiche, accertando violazioni in 16 casi e disponendo un provvedimento di chiusura in una delle strutture per mancanza del titolo autorizzativo. Un altro centro è stato oggetto di sospensione dell'attivitià mentre in otto casi è stata proposta la chiusura per mancanza del defibrillatore semiautomatico (Dae) o omessa manutenzione. Sono state 21 in tutto le violazioni amministrative contestate, per un ammontare di circa 19.000 euro di sanzioni, relative alla mancanza dei certificati medici non agonistici per aver attivato uno studio medico privo dell’autorizzazione.

I controlli hanno riguardato la provincia di Latina e quella di Frosinone. Nel dettaglio, per quanto riguarda il territorio pontino, le ispezioni hanno interessato 41 associazioni sportive, di cui 9 risultate non conformi per mancanza del titolo autorizzativo, per mancanza dei certificati medici non agonistici e del defibrillatore semiautomatico. Dieci le violazioni amministrative contestate dai militari del Nas, per un ammontare di circa 4.000 euro per mancanza di certificati medici non agonistici. In particolare, una palestra è stata oggetto di un'ordinanza di chiusura dell’attività, provvedimento emesso dal sindaco, perché sprovvista di titolo autorizzativo. Un'altra palestra è stata invece oggetto di ordinanza di sospensione dell’attività perché mancava il defibrillatore salvavita obbligatorio e per alcune irregolarità nella certificazione medica da parte di alcuni tesserati iscritti.