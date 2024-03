Controlli a tappeto sull'immigrazione clandestina: espulso uno straniero irregolare

Verifiche a tappeto delle forze dell'ordine nel capoluogo pontino, concentrate in particolare nei quartieri Q4 e Q5. L'attenzione del nuovo servizio Alto Impatto è stata data soprattutto alle aree abbandonate e ai possibili luoghi di bivacco di soggetti dediti al consumo di stupefacenti.

Anche la questura, con la squadra volante e gli equipaggi del reparto prevenzione Lazio, ha pattugliato i due popolosi quartieri della città, identificando complessivamente 140 persone, molte delle quali con precedenti di polizia, e controllando 109 veicoli.

Nell’ottica di un'intensificazione dell'azione di contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare, sono stati predisposti servizi di controllo per verificare la regolarità dei cittadini stranieri sul territorio nazionale e, nell'ambito di queste attività, uno dei soggetti stranieri fermati è risultato irregolare. L'uomo, di nazionalità algerina e con diversi precedenti per reati predatori, era già stato in carcere e nel 2022, in seguito alla scarcerazione, gli era stato imposto di lasciare l'Italia. Un ordine però a cui è risultato inottemperante. Accertata dunque lirregolarità della sua posizione, con provvedimento del prefetto è stato quindi espulso. Un altro straniero, risultato invece regolare, è stato segnalato all'autorità amministrativa perché trovato in possesso di una piccola quantità di stupefacente per uso personale.