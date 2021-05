Infrangono la vetrina di un bar e tentano di rubare tra le auto in sosta: denunciati due giovani ladri

L'episodio avvenuto a Latina, in via San Carlo da Sezze. Dopo una segnalazione al 113 sono intervenute le pattuglie della squadra volante

/ Via San Carlo da Sezze

Due denunce sono scattate a Latina da parte della polizia per furto aggravato. Nella notte tra lunedì e martedì gli agenti della squadra volante sono intervenuti in via San Carlo da Sezze dopo che al 113 era stata segnalata la presenza di due ladri. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno sorpreso due giovani che alla vista delle pattuglie tentavano di nascondersi tra le auto parcheggiate.

Poco prima i due avevano infranto con un grosso sasso la vetrina di un bar e poi tentato di rubare all'interno di due veicoli parcheggiati. Gli agenti sono riusciti a bloccarli e per entrambi è scattata la denuncia per furto. Si tratta di due stranieri di 21 e 19 anni, la cui posizione sul territorio nazionale è ora al vaglio dell'ufficio Immigrazione della Questura.