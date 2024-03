Donna di 99 anni cade in casa di riposo e muore: scattano tre denunce per omissione di soccorso

Omissione di soccorso e responsabilità colposa per lesioni personali nell'ambito sanitario. Con queste accuse sono stati denunciate a Latina tre persone, due donne e un uomo, in qualità di responsabili e operatore di una comunità alloggio per anziani del capoluogo.

Come verificato dai carabinieri della stazione di Latina, in assenza di linee guida e protocolli in merito, hanno omesso di contattare tempestivamente i soccorsi in seguito a una caduta accidentale di una donna ospite della struttura, di 99 anni. L'anziana signora in seguito alla caduta era stata operata in una clinica ma era poi deceduta il 13 febbraio scorso a causa di un'emorragia cerebrale.