Ubriaco provoca un incidente e fugge, poi si finge vittima di un pirata della strada: denunciato

In stato di alterazione psico fisica dovuto al consumo eccessivo di alcol ha tamponato un'auto, è fuggito e poco dopo ha chiamato i carabinieri denunciando di essere stato vittima di un falso incidente stradale. I carabinieri, verificati i fatti, hanno così denunciato in stato di libertà un giovane di Latina per simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza.

Durante l'ordinaria attività di controllo del territorio l'equipaggio della sezione radiomobile della compagnia di Latina è stato inviato sul luogo in cui era stato segnalato un incidente stradale. Una volta raggiunto il posto indicato i militari hanno constatato il danneggiamento di un'auto, mentre il proprietario spiegava che il sinistro era stato provocato da un'altra vettura, poi rapidamente fuggita. La pattuglia, eseguiti i rilievi del caso, è poi partita per dare ausilio ad altri colleghi che, poco lontano, stavano rilevando un secondo incidente stradale.

Il conducente a sua volta ha segnalato che durante la sua marcia era stato tamponato da un veicolo che non aveva rispettato la precedenza e poco dopo si era allontanato. I militari hanno però notato che l'uomo manifestava un certo nervosismo e hanno notato che le abrasioni sulla carrozzeria della vettura e le parti mancanti erano perfettamente compatibili con i rilievi effettuati sul precedente sinistro stradale. Il proprietario dell'auto inoltre era visibilmente in stato di ebbrezza, confermato dagli accertamenti successivi eseguiti con l'etilometro. Così, è stato possibile ricostruire cosa era accaduto. Il giovane che aveva denunciato il secondo incidente, in stato di alterazione fisica dovuto al consumo di alcol, aveva provocato il sinistro danneggiando un'auto in sosta e poi fuggendo. In un secondo momento aveva contattato il 112 per denunciare un altro incidente in realtà mai avvenuto e per richiedere l'intervento dei carabinieri.