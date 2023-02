Donna trovata morta in casa: indagini in corso, disposta l'autopsia

Una donna di 71 anni è stata trovata senza vita all'alba di ieri, domenica 12 febbraio, nella sua abitazione a Latina. La donna viveva insieme al figlio, che rientrando in casa ha lanciato l'allarme ai soccorsi. I sanitari del 118 però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Un decesso ancora da chiarire, sul quale la procura ha aperto un fascicolo. Non si esclude che si sia trattato di un malore ma gli investigatori lasciano aperta anche l'ipotesi di un gesto volontario della signora. Sul posto, per i primi rilievi e la ricostruzione dell'accaduto, sono arrivati anche gli agenti di polizia della questura di Latina. Nelle prossime ore sarà affidato l'incarico per l'esame autoptico sulla salma, che aiuterà a comprendere le cause della morte improvvisa. Una volta completate le operazioni il corpo potrà poi essere restituito ai familiari per i funerali.