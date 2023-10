Donna trovata morta nel suo appartamento in centro

E' stata trovata senza vita questa mattina nel suo appartamento in via Toti, a Latina. Una donna di 68 anni è deceduta probabilmente a causa di un malore e la scoperta del corpo è avvenuta oggi, mercoledì 18 ottobre. I suoi familiari, che si trovavano fuori città, non avevano più sue notizie da qualche giorno e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto un'ambulanza del 118, una pattuglia della squadra volante e i vigili del fuoco che sono entrati all'interno dell'appartamento. All'arrivo il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.