Droga all'Icot, medico sospeso e pusher arrestato: fissati gli interrogatori

Fissati gli interrogatori di garanzia per i due uomini destinatari della misura cautelare eseguita nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Latina per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Un'ordinanza emessa tribunale nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla procura che ha portato a scoprire un giro di consumatori di stupefacenti anche all'interno della struttura sanitaria dell'Icot.

Agli arresti è finito Angelo Rigliaco, considerato un pusher attivo nel capoluogo. Mentre a carico di un medico ortopedico del nosocomio è scattata la misura dell'interdizione per un anno dall'attività professionale. Lunedì 31 gennaio entrambi gli indagati compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota per l'interrogatorio di garanzia, assistiti dai rispettivi legali.

L'inchiesta portata avanti dal 2020 dai militari delle Fiamme Gialle di Latina conta altri 16 indagati, alcuni dei quali operatori della struttura sanitaria.