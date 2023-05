Giovanissimi e insospettabili presi con 4 chili e mezzo di droga

Detenevano 4 chili e mezzo di hashish in casa e sono stati arrestati con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di due insospettabili, due fratelli di appena 20 e 21 anni senza alcun precedente residenti a Latina: uno dei due venerdì è incappato in un controllo da parte delle forze dell’ordine che, visto il suo nervosismo, lo hanno sottoposto ad una perquisizione personale e, dopo avergli trovato addosso della sostanza stupefacente, hanno deciso di proseguire il controllo nell’abitazione. Qui, dove vive anche il fratello, gli investigatori hanno trovato ben 4 chili e mezzo di hashish e hanno fermato entrambi.

Questa mattina in Tribunale davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese c’è stata l’udienza di convalida: i due, assistiti entrambi dall’avvocato Massimo Frisetti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e il legale ha chiesto che l’arresto non fosse convalidato essendo trascorse più di 48 ore tra l'arrivo degli atti in cancelleria e l’interrogatorio. Il gip non ha quindi convalidato il fermo e ha rimesso in liberà i due ragazzi con i soli obblighi di firma.