Sottrazione di escavatori e trattori dalla società fallita, assoluzione per Iannotta

Era accusato di avere sottratto beni alla società della quale era amministratore di fatto dichiarata fallita ma oggi è stato assolto per non avere commesso il fatto.

Si è concluso così il processo a carico dell’imprenditore Luciano Iannotta e di Alessia Trulli, amministratore della Industriale Pontina srl chiamati a rispondere dell’occultamento e della sottrazione di beni della società della quale il Tribunale ha dichiarato il fallimento nel 2010. I beni in questione sono stati identificati in numerosi veicoli detenuti in forza di contratti di leasing tra i quali un trattore stradale, un escavatore cingolato, quattro semirimorchi, un rullo, un impianto di frantumazione, tre carri ponte e un mezzo Iveco concessi in leasing nonché altri due semirimorchi, quattro autocarri e un altro Iveco, questi di proprietà dell’azienda. I fatti oggetto del procedimento risalgono al 2012 e sono contenuti nella relazione del curatore fallimentare che si è occupato della gestione dell’azienda di Sonnino.

Questa mattina davanti al Tribunale presieduto da Gian Luca Soana l’ultima udienza del processo a carico dei due imputati accusati di appropriazione indebita per i quali il pubblico ministero Marco Giancristofaro ha chiesto una condanna a tre anni di reclusione ciascuno. A chiedere invece l’assoluzione la difesa rappresentata dagli avvocati Renato Archidiacono e Silvia Siciliano. A conclusione della camera di consiglio i giudici hanno assolto Iannotta per non avere commesso il fatto e la Trulli perché il fatto non sussiste.