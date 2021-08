Inaugurato il nuovo parco giochi nel quartiere delle Vele: "Un percorso di rigenerazione"

Si tratta della stessa area in cui mesi fa era stato girato il video che inneggiava al clan criminale. Presenti all'evento l'assessore regionale Valeriani, il sindaco e il presidente dell'Ater

"Abbiamo consegnato un meraviglioso spazio giochi nel quartiere 'le Vele' a Latina. È il primo tassello di un'operazione di rigenerazione urbana da 15 milioni di euro che coinvolgerà nei prossimi mesi tutto quel quartiere, con la riqualificazione dei palazzi e l'abbattimento di uno scheletro che campeggia da venti anni ed è il simbolo del degrado. Sará ricostruito e ospiterà uffici e servizi pubblici. Grazie all'Ater di Latina, al questore Spina e al sindaco Coletta". Così l'assessore regionale alle Politiche abitative, Urbanistica e Rifiuti, ha commentato l'inaugurazione dell'area giochi nello spazio condominiale delle Vele in viale Nervi. Il parco è stato realizzato nell'area dove mesi fa è stato girato un video, diventato presto virale, in cui si inneggiava al clan Travali e alle attività illecite, come lo spaccio di droga e le armi.

Hanno partecipato all'evento, oltre all'assessore regionale, il sindaco Damiano Coletta, il questore Michele Spina e, a fare gli onori di casa, il presidente dell'Ater di Latina Marco Fioravante. "La sicurezza si determina - commenta anche il primo cittadino - oltre che con il controllo, attraverso gli interventi di rigenerazione urbana creando spazi di aggregazione sociale".

"Oggi qui - ha spiegato il presidente dell'Ater Fioravante - abbiamo dato un segnale di presenza delle istituzioni, un segnale forte che è l'inizio di un percorso di rigenerazione".