Incendi, bilancio nero: 29 roghi da nord a sud della provincia. A Latina 7 ettari divorati dal fuoco

Altra giornata nera quella di ieri, martedì 5 luglio, sul fronte degli incendi. Sono stati 29 i roghi che hanno interessato tutta la provincia pontina, tra bosco e sterpaglie, che hanno impegnato le squadre di vigili del fuoco.

Circa 20 interventi per incendi sono stati coperti dalle squadre ordinarie di Aprilia, Latina, Terracina, Gaeta e Castelforte, a cui si aggiungono ulteriori richieste di soccorso tecnico urgente. Cinque roghi hanno invece riguardato la zona dei Lepini e sono stati domati dalla squadra Aib di Sezze, due interventi sono stati espletati invece dalla squadra aib di Sabaudia e altri due da quella di Fondi. Tredici i comuni interessati: Prossedi, Sonnino, Latina, Sermoneta, Sezze, Castelfoorte, Itri, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Cisterna, Aprilia e Cori.

Una delle situazioni più gravi è è quella che si è registrata a Latina con il rogo divampato a ridosso della lottizzazione Cucchiarelli, che ha minacciato diverse abitazioni del quartiere. Nel complesso l'incendio in questa zona del capoluogo ha divorato 7 ettari di vegetazione, ma per fortuna non ha coinvolto persone né provocato danni alle abitazioni.