Chioschi incendiati, Pd: "La Provincia scenda in campo per supportare l'avvio della stagione"

La storia dei chioschi dati alle fiamme sul lungomare di Latina arriva anche all’esame del Consiglio provinciale. I consiglieri del Partito Democratico Ennio Afilani e Luca Magliozzi, hanno infatti depositato una mozione consiliare su quella che definiscono “una vicenda inquietante”. Il documento che verrà sottoposto all’esame dell’assise impegna il Consiglio provinciale ad esprimere ferma condanna dei gravi episodi avvenuti e manifesta la propria vicinanza ai gestori dei chioschi distrutti dalle fiamme. Inoltre chiede alla Provincia di avviare immediate interlocuzioni con gli altri enti di governo del territorio rendendosi disponibile, per quanto di propria competenza, a supportare tutte le iniziative necessarie a consentire l’avvio ordinario della stagione balneare sul tratto di litorale interessato.

“Siamo preoccupati per quanto sta accadendo – sottolineano in una nota il segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo e i consiglieri Ennio Afilani e Luca Magliozzi - ma non permetteremo che allo sconcerto subentri la paura. Riponiamo grandissima fiducia nella capacità delle forze dell’ordine di fare chiarezza sugli accaduti e riconosciamo il valore dell’immediato interessamento del Prefetto di Latina ma diciamo con chiarezza, considerando i precedenti, quanto appaia inverosimile che chioschi in fase di montaggio e privi di impianto elettrico allacciato possano aver preso fuoco per cause accidentali in giorni di pioggia.

È quindi urgente alzare la guardia – aggiungono - e fare in modo che tutte le istituzioni preposte intraprendano, da subito, ogni iniziativa ritenuta idonea a sostenere le pratiche di legalità e contro ogni tentativo criminoso di inquinare e condizionare la vita economica e sociale del nostro territorio. Il Partito Democratico è a disposizione, al di là degli schieramenti politici, per collaborare con chiunque intenda difendere la Latina degli onesti, della legalità, della sicurezza. Valori senza i quali – conclude la nota - non vi è sviluppo e non vi è libertà”.