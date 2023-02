Incendio nella notte: di nuovo in fiamme l'ex Hotel de La Ville a Latina

Un altro incendio è divampato nella notte all'interno dell'edificio dell'ex Hotel de la Ville di Latina, di fronte all'ingresso dell'ospedale Santa Maria Goretti. Stando alle prime informazioni le fiamme si sono sviluppate ai piani alti dell'immobile.

L'allarme è scattato poco dopo l'una con una serie di segnalazioni giunte al Numero Unico per le Emergenze, il 112, e sul posto, in via Scaravalli, sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra territoriale di Latina. Il rogo ha interessato alcuni vani dell'ultimo piano della struttura ormai in disuso; subito sono iniziate le operazioni di spegnimento per le quali si è reso necessario anche l'utilizzo dell'autoscala.

I vigili del fuoco intervenuti hanno operato per contenere le fiamme e limitari i danni all'immobile, poi una volta domato l'incendio, con la collaborazione delle forze dell'ordine, sono stati svolti i primi accertamenti per acquisire elementi utili a stabilire le cause del rogo che, al momento, non sono ancora chiare. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.

La struttura è ormai abbandonata e in disuso da tempo ma era stata occupata da senza fissa dimora e utilizzata come rifugio, dopo essere stata utilizzata per anni dalle cooperative sociali del capoluogo come centro di accoglienza per richiedenti asilo. Due anni fa circa l'ex albergo a due passi dal centro cittadino era stato acquisito dalla famiglia Lepori. Lo scorso novembre un altro rogo aveva interessato la dependance dell'hotel.