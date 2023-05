Paura alla Janssen: principio di incendio per il malfunzionamento di un macchinario in manutenzione

Un principio di incendio si è sviluppato nella serata di ieri, intorno alle 19, all'interno dello stabilimento della Janssen di Latina, azienda farmaceutica che si trova lungo via dei Monti Lepini. Da quanto risulta si è trattato di un problema tecnico di uno dei macchinari utilizzati per la realizzazione delle compresse medicinali, che non era in funzione ma in manutenzione.

Il malfunzionamento ha provocato una piccola esplosione che ha generato soprattutto molto fumo. L'incidente ha fatto scattare immediatamente tutte le procedure di emergenza portando subito all'evacuazione dell'area di produzione interessata. All'arrivo delle squadre di vigili del fuoco l'emergenza era già stata gestita e l'allarme rientrato. A quanto risulta però un operaio è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato all'ospedale Goretti di Latina per un principio di intossicazione, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.