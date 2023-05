Incidenti sul lavoro: attenzione alta sulla sicurezza dopo l'incendio in Janssen

Il segretario provinciale della Failc Confail di Latina, Mauro Battisti, alza l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro. "Nella nostra provincia - commenta - ci sono stati ultimamente diversi gravi infortuni, alcuni dei quali purtroppo con esito fatale nonostante la grande attenzione delle aziende sul tema, aziende che investono in formazione e approfondimenti. L'attenzione va mantenuta alta anche da parte del lavoratore, primo protagonista della catena della cultura della sicurezza che non può permettersi, in ogni sua azione quotidiana e magari ripetitiva, di distogliere l'attenzione su se strsso e sui propri colleghi".

In riferimento poi all'ultimo incidente sul lavoro avvenuto venerdì sera all'interno dello stabilimento Janssen di Latina, dove si è verificato un principio di incendio dovuto all'esplosione del motore di una macchina utilizzata in una linea di produzione, il sindacalista sottolinea che la situazione è stata prontamente gestita dalla squadra di emergenza composta da un team di lavoratori formata e in costante aggiornamento. Ma ricorda anche l'infortunio accaduto a uno degli operai dello stabilimento, soccorso e trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti necessari.

"La segreteria Confail - dichiara Mauro Battisti - è vicina al lavoratore infortunato, che non ha riportato conseguenze gravi e sta bene. I nostri rappresentanti Rls in Janssen confermano che l’azienda è molta attenta alla sicurezza e continua ad investire su dispositivi di protezione e forrmazione continua con costanti allineamenti e incontri a tutela di tutti i lavoratori che contribuiscono al funzionamento dello stabilimento senza distinzione di divisa o di contratto. La Confail è da sempre vicina a tutte quelle aziende che investono sulla sicurezza dei lavoratori e attente a monitorare quelle che sul territorio hanno ancora bisogno di investire su questo importante tema. Un grande ringraziamento va a tutti i nostri rappresentanti della sicurezza che con altruismo rappresentano tutti i lavoratori nei rispettivi ambienti di lavoro, noi come segreteria continueremo la nostra attività di formazione verso i nostri Rls".