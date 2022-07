E' ancora senza identità l'uomo trovato morto sulla panchina al parco Falcone e Borsellino

Non è stato ancora identificato l'uomo che ieri, domenica 24 luglio, è stato trovato senza vita su una panchina dei giardini pubblici di Latina, al Parco Falcone e Borsellino. L'uomo, uno straniero probabilmente di nazionalità indiana, era infatti sprovvisto di documenti e non è stato possibile per i carabinieri risalire alla sua identità. E' stato per questo disposto l'accertamento con rilievo delle impronte digitali. La salma intanto è stata sottoposta a sequestro e la procura ha disposto l'esame autoptico per accertare con maggiore chiarezza anche le cause del decesso.

Prende corpo però l'ipotesi che si tratti di un'overdose. Accanto al corpo tuttavia, tra l'erba e i cespugli del parco, non sono state rinvenute tracce di droga nè una siringa. Gli accertamenti dunque sono tuttora in corso. A scorpire il corpo è stato un passante, che in primo momento ha pensato che l'uomo dormisse ma si è insospettito perché non si muoveva. All'arrivo dell'ambulanza dunque gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.