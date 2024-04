Pistola mitragliatrice ritrovata in una casa a Latina: si allargano le indagini anche al sud pontino

Il ritrovamento da parte dei carabinieri di un'arma nascosta nell'intercapedine di una villetta a Borgo Sabotino, a Latina, ha ora aperto nuovi fronti di indagine per i carabinieri. Si tratta di una pistola mitragliatrice marca Smith Wesson 460 Magnum su cui sono in corso gli accertamenti necessari per risalire alla provenienza. Come è emerso nelle utime ore, l'arma è provento di un furto commesso nel 2021 ai danni di un imprenditore di Monte San Biagio, che la deteneva legalmente e che dopo il furto ne aveva denunciato la scomparsa. Insieme alla pistola è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro anche un puntatore.

Le prime considerazioni portano dunque a ritenere che possano esserci dei collegamenti tra la criminalità del sud della provincia pontina e quella del capoluogo. L'indagine dunque promette di allargarsi. Ma molti altri elementi restano da chiarire intorno al mistero dell'arma. I carabinieri dovranno infatti verificare la funzionalità dell'arma e accertare se la pistola sia stata utilizzata in recenti episodi criminali commessi sul territorio.

Altro nodo è relativo alla persona che la deteneva. La pistola era infatti murata in un'intercapedine di casa alla periferia di Latina in cui abita una donna di 31 anni, già nota agli archivi delle forze dell'ordine e ora finita ai domiciliari proprio per detenzione illegale di arma e ricettazione. E' probabile che la donna la nascondesse per conto di qualcuno, ma tutti questi aspetti devono ancora essere chiariti.