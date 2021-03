Inizia la raccolta rifiuti porta a porta a Latina, il sindaco all'alba alla sede di Abc

Inizia oggi, 15 marzo, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta a Latina. Come previsto si parte con le zone di Latina Scalo, Borgo Piave, Borgo San Michele e Borgo Faiti. Questa mattina, alle 5,45, il sindaco Damiano Coletta ha raggiunto la sede di Abc con il direttore Silvio Ascoli e l'assessore all'Ambiente Dario Bellini. Il primo cittadino ha incontrato gli operatori dell'azienda speciale. "È fatta - ha poi commentato - A Latina con Abc inizia l'era del porta a porta. È un momento storico e anche emozionante per la città che ho voluto condividere insieme ai lavoratori di Abc".

"Il porta a porta - ha dichiarato Coletta - prende il via in un momento difficile, stiamo superando l'ennesima prova perché si entra ufficialmente in zona rossa. E dobbiamo essere tutti orgogliosi di far parte della stessa squadra. Così come lo sono io. Sono sicuro che ognuno darà il suo contributo aumentando i livelli di differenziata della nostra città. Perché la comunità di Latina sa essere squadra soprattutto nei momenti in cui conta. Inizia una seconda fase in cui ognuno dovrà fare la sua parte per costruire una diversa cultura nella gestione dei rifiuti e per far diventare ABC un'azienda veramente speciale".