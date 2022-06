Alcuni invitati intossicati alla festa di matrimonio: accertamenti in corso della Asl

Diverse persone sono rimaste intossicate durante il banchetto di una festa di matrimonio organizzata sabato sera in via Zani, a Latina. Fra gli invitati al ricevimento alcuni si sono sentiti male già dalla tarda serata con sintomi gastrointestinali. Per qualcuno, in particolare a quanto sembra per un anziano con patologie pregresse, è stato anche necessario l'intervento sul posto di un'ambulanza del 118 e il successivo trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Nella villa è intervenuta anche la polizia e questa mattina, 13 giugno, la Asl ha inviato gli ispettori per fare chiarezza sull'accaduto e cercare di individuare che tipo di cibo servito a tavola abbia provocato questa reazione.

La procura intanto ha disposto il sequestro di una cella frigorifera in cui erano conservati i prodotti alimentari, in attesa di poter esaminare i cibi e il suo stato di conservazione.