Nas negli stabilimenti balneari: 10 strutture irregolari, maxi sequestro di prodotti alimentari

In tutta Italia durante il periodo estivo i carabinieri del Nas, d'intesa con il ministero della Salute, hanno dato avvio a una campagna di controlli a tappeto in stabilimento balneari e villaggi turistici con l'obiettivo di verificare il rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti a bagnanti e turisti. Le attività ispettive, condotte su tutto il territorio nazionale, hanno finora interessato 838 strutture e relative aree di preparazione e somministrazione degli alimenti, rilevandone 257 irregolari (pari al 31% degli obiettivi ispezionati), contestando 415 sanzioni penali ed amministrative per oltre 290mila euro. All'esito dei controlli sono stati deferiti all’autorità giudiziaria 11 titolari di attività e sono stati disposti 20 provvedimenti di chiusura nei confronti di aree ricettive e di preparazione dei pasti operanti all’interno dei plessi balneari a causa di gravi criticità strutturali e igieniche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le ispezioni hanno interessato anche le strutture della provincia di Latina, dove i carabinieri del Nas hanno controllato complessivamente 40 tra stabilimenti e villaggi con le relative aree di preparazione e somministrazione degli alimenti. Dieci sono state le strutture in cui sono state rilevate irregolarità, alle quali sono state contestate 13 sanzioni amministrative per un valore di oltre 10.000 euro. Nell'ambito delle operazioni, i carabinieri del Naa hanno sequestrato complessivamente 600 kg di alimenti irregolari che erano destinati alla somministrazione alla clientela. Si trattava però di prodotti privi di tracciabilità o conservati in modo difforme da quanto previsto dalle procedure di autocontrollo Haccp. Contestualmente è stata disposta la sospensione di tre depositi alimentari, di cui due non autorizzati e uno per gravi carenze igienico sanitarie