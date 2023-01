Karibu e Aid, salari e ricollocazione dei lavoratori: nuovo vertice in prefettura

Si è tenuto oggi in prefettura un altro incontro sulla vertenza relativa alla cooperativa Karibu e al Consorzio Aid. Salari non pagati e ricollocazione dei lavoratori dopo la rescissione del contratto con la prefettura sono i temi affrontati dalla Uiltucs di Latina alla presenza del prefetto Maurizio Falco e di varie altre associazioni e coop attualmente affidatarie dei vari appalti su accoglienza e integrazione. "Stipendi e ricollocazione dei dipendenti - dichiara Gianfranco Cartisano della Uiltucs - sono punti fermi sui quali serve un cambio di passo. Abbiamo l'obbligo di rispondere dopo la devastante gestione Karibu e Aid. Nel tavolo prefettizio abbiamo ribadito che dobbiamo essere più pratici, rispondere a questi lavoratori e lavoratrici significa ricollocarli e pagare i stipendi arretrati, due punti essenziali con due diverse responsabilità: i soggetti attualmente impegnati e affidatari degli appalti possono rispondere con le ricollocazioni, abbiamo da giorni inviato i profili professionali alle società oggi presenti al tavolo. Il prefetto Maurizio Falco ha sollecitato affinchè il lavoro di queste maestranze venga rispristinato, un percorso che hanno condiviso anche le coop presenti al tavolo". Intanto un nuovo incontro di verifica è stato già programmato per il prossimo lunedi 23 gennaio.

Per quanto riguarda nello specifico i salari non pagati da Karibu e Aid, dopo lo scioglimento delle società disposto dal ministero, non è ancora stato nominato un commissario, figura che risulta cruciale per sbloccare la vertenza relativa proprio agli stipendi. "Una nomina importante - commenta ancora Cartisano della Uiltucs - che tutti attendiamo per affrontare le situazioni ancora in atto e sospese presso l'Ispettorato del lavoro di Latina. La Prefettura di Latina oggi ha dichiarato che esistono delle somme disponibili da erogare ai lavoratori, ma si attende appunto il commissario. Ricordiamo che la Prefettura, come da nostra richiesta di intervento, ha già adottato il sistema della 'sostituzione di pagamento' per alcuni lavoratori e questo è il modello che auspichiamo per rispondere definitivamente al problema".