Maltempo, danni anche alla caserma dei carabinieri di Borgo Grappa

La tromba d'aria che si è abbattuta nella notte a Latina e nel resto della provincia ha provocato danni ingenti da nord a sud del territorio. Centinaia le segnalazioni arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco soprattutto per alberi caduti lungo le strade. Particolarmente colpite le aree costiere, in particolare la zona tra Borgo Grappa e Sabaudia, lungo la Litoranea, dove gli interventi per il ripristino della viabilità sono andati avanti anche nella giornata di oggi.

Proprio a Borgo Grappa, alla periferia di Latina, si sono registrati danni anche alla caserma dei carabinieri. Le forti raffiche di vento infatti hanno fatto crollare una parte del muro di cinta della struttura, danneggiato da un grosso albero caduto. Nessun militare è rimasto coinvolto ma la situazione è stata monitorata anche dal comandante provinciale Lorenzo D'Aloia che questa mattina si è recato presso la caserma per visionare i danni.

Decine di alberi sono crollati in tutta la zona rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, della polizia locale, della protezione civile e dei giardinieri del Comune di Latina. Un sopralluogo è stato effettuato in questa porzione di territorio anche dall'ex sindaco Damiano Coletta.