Tromba d'aria nella notte: la conta dei danni. Strade chiuse, stabilimenti devastati

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nella notte sulla provincia di Latina, causando danni ingenti su tutto il territorio, in particolare sulla zona costiera. Intorno all'1,30 il nubifragio ha colpito l'area di Latina e del lido spostandosi poi rapidamente più a sud, verso Sabaudia e Terracina. In poco tempo sono state centinaia le richieste di soccorso arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco. La pioggia e il vento fortissimo hanno devastato in particolare le spiagge e anche le zone di Bella Farnia e Borgo Grappa, provocando la caduta di alberi e rami sulle strade e sulle case. Molti interventi sono ancora in corso e proprio tra Borgo Grappa e Sabaudia si lavora al ripristino della viabilità ma ci sono ancora limitazioni, tratti di strada chiusi al traffico e deviazioni del percorso.

L'Anas ha comunicato la chiusura al traffico di un tratto della via Appia in direzione Roma, dal km 84,800 al km 87,300, nel territorio di Pontinia, per la caduta di alberi. Chiusa anche la Pontina in entrambe le direzioni all'altezza del km 82,700 nel comune di Sabaudia a causa della caduta di alberi e rami sulla carreggiata. Da questa mattina sono presenti le squadre dell'Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione. La Pontina è stata riaperta al traffico intorno alle 9,30 ma si registrano rallentamenti.

La bomba d'acqua ha creato scompiglio in particolare per quanti si trovavano sulle spiagge intenti a festeggiare il Ferragosto: intorno all'1.30 ombrelloni, tavoli, casse e oggetti vari sono stati lanciati in aria dalle improvvise folate, e le persone, dopo aver cercato un riparo di fortuna nelle strutture dei lidi, sono state fatte allontanare dagli arenili. Molti stabilimenti balneari sono alle prese anche questa mattina con la conta dei danni: lettini e ombrelloni volati, strutture divelte o danneggiate. Si lavora anche all'associazione Diaphorà di Latina, dove la tromba d'aria ha spazzato via le attrezzature e provocato la caduta di alberi e rami (in foto).

Per tutta la notte sono arrivate segnalazioni anche dai territori più a sud della provincia, in particolare tra Terracina e Fondi, in località Borgo Hermada e al Salto di Fondi. Molti danni anche ai capannoni per tetti di lamiera divelti. Meteo Lazio ha comunicato che le raffiche di vento rilevate dalla stazione meteorologica di Fondi, in zona Querce, ha registrato un pucco massimo di 66 km/h, non escludendo raffiche anche più intense sulle aree della piana limitrofe alla costa.