Maltempo: 300 richieste di intervento, vigili del fuoco in supporto da fuori provincia

E’ stato fatto dai vigili del fuoco un primo bilancio degli effetti in tutta la provincia della straordinaria ondata di maltempo che nella notte tra i 15 e il 16 agosto si è abbattuta anche sul territorio pontino. Una violenta tromba d’aria ha colpito soprattutto la zona del litorale lasciando dietro di sé una lunga scia di danni.

Secondo un primo report sono state circa 300 le richieste di intervento al 115 e sono circa un centinaio quelle che sono state espletate nel corso della notte e nella mattinata di oggi, 16 agosto. Le aree maggiormente interessate sono state quelle di Latina, Sabaudia e Terracina e per lunghe ore hanno operato, e opereranno ancora nel pomeriggio, le squadre ordinarie dei vigili del fuoco, insieme alle squadra Aib e a due squadre arrivate dal comando di Roma, una da quello di Frosinone e un altra dal Comando di Benevento.

Gli interventi, fanno sapere dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, hanno riguardato in particolare modo alberi caduti in strada, tetti divelti, pali, rami ed insegne pericolanti. Fortunatamente non si registrano danni a persone.

Particolarmente colpita dalla tromba d’aria la zona di Borgo Grappa; diversi gli alberi che sono stati sradicati dal vento; e uno di questi cadendo ha causato dei danni anche al muro di cinta della locale caserma dei carabinieri. Anche qui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.