Baby vandali in azione sui bus comunali, identificati i componenti del gruppo

Un gruppo di giovanissimi che a più riprese ha messo in atto atti di vandalismo e teppismo su alcuni autobus di linea di Latina è stato individuato dagli uomini della Questura al termine di una serie di indagini. Si tratta di cinque minorenni e uno da poco maggiorenne che nelle scorse settimane, soprattutto nei week end, in più circostanze hanno compiuto atti vandalici, il più eclatante dei quali risale al 31 ottobre, la notte di Halloween, quando i ragazzini quando a bordo di un bus della CSC in servizio nei quartieri Q4 e Q5 ha azionato un estintore, spaventando ed insultando i passeggeri e l’autista.

Alla luce di questi accadimenti, il Questore di Latina ha ricevuto i vertici della CSC e le rappresentanze sindacali di categoria, per ascoltare le loro preoccupazioni e raccogliere ogni utile indicazione assicurando, nel contempo, il massimo impegno delle forze di polizia per le attività di prevenzione. E’ stato così predisposto un piano operativo, concordato con le altre forze dell’ordine, sulla base dell’individuazione delle tratte, dei giorni e degli orari maggiormente a rischio onde effettuare mirati servizi di pattugliamento.

Parallelamente, gli agenti della Squadra Mobile, confondendosi tra i passeggeri degli autobus, hanno percorso decine di chilometri in città, fin quando hanno intercettato e identificato sei giovanissimi, di cui cinque minori ed uno da poco maggiorenne, quali possibili autori degli atti di vandalismo e di bullismo, sui quali sono in corso approfondimenti investigativi.

Dal momento in cui i sei giovani teppisti sono stati individuati gli episodi di vandalismo e danneggiamento sono terminati.