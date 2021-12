Super Green Pass, il piano dei controlli dal 6 dicembre al 15 gennaio

Sono stati pianificati su tutto il territorio pontino i controlli di tutte le forze dell'ordine sul rispetto della nuova normativa introdotta dal Governo sul Super Green pass. Le verifiche partono da domani, lunedì 6 dicembre, giorno in cui entreranno appunto in vigore le nuove disposizioni (qui tutti i dettagli).

Nei giorni scorsi si sono susseguiti vertici in prefettura per programmare le attività, mentre il questore di Latina Michele Spina ha disposto nel dettaglio l'organizzazione dei controlli sulla base di una suddivisione territoriale e per competenze. I principali settori saranno quelli dei locali pubblici e dei trasporti. Nei primi sarà necessario il possesso del Super Green pass, per i trasporti locali sarà sufficiente il Green pass semplice, ottenuto con il solo risultato negativo del tampone o del test antigenico. Un'attenzione particolare sarà però riservata anche alle zone del movida, che richiederanno monitoraggio interforze soprattutto nel fine settimana, e alle possibili occasioni di assembramento in prossimità delle festività natalizie.

Ai controlli sulla nuova normativa anti covid saranno destinate pattuglie dedicate e aggiuntive da parte di tutte le forze dell'ordine. La pianificazione prevede che i controlli a bordo treno e nelle stazioni ferroviarie vengano effettuati, come già avviene, dal personale della polizia ferroviaria, mentre la polstrada si occuperà di locali e strutture lungo le maggiori arterie di collegamento del territorio. La guardia di finanza si occuperà invece di specifiche verifiche nei locali pubblici, come bar, ristoranti, sale gioco. Polizia di stato e Arma dei carabinieri, con competenze più generali, seguiranno invece la ripartizione in quadranti del territorio, soprattutto per quanto riguarda Latina e i comuni più grandi della provincia. Insieme alle polizie locali si occuperanno inoltre anche di controllare i viaggiatori dei mezzi pubblici, con verifiche mirate e a campione nelle fermate degli autobus e alle autolinee.

Le attività andranno avanti almeno fino al 15 gennaio e saranno intensificate in occasione dei fine settimana.