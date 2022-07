Teser alla polizia, il sindacato: "Bene ma non è sufficiente, serve un aumento dell'organico"

L’utilizzo del teser da parte della polizia può essere uno strumento utile ma serve comunque un aumento dell’organico per garantire al meglio la sicurezza e prevenire i reati. Lo sostiene Alessandro Santini, segretario provinciale del Movimento sindacale autonomo di polizia.

“Il controllo del territorio, l’attività di prevenzione e di repressione della criminalità con il coinvolgimento del sindaco e dei cittadini per il mantenimento della legalità nella nostra provincia – sottolinea Santini - costituiscono i capisaldi dell’azione svolta sul territorio dalla Polizia di Stato e dalle altre forze dell’ordine così come indicato dal Questore Spina, strategia che sta fortunatamente consentendo di ottenere discreti risultati sotto il profilo della sicurezza pubblica e del contrasto alla criminalità nonché al degrado urbano. Come sindacato non possiamo far altro che registrare un rinnovato interesse della popolazione sul problema sicurezza e ribadire però che la ricetta non può essere individuata esclusivamente nella repressione bensì nella prevenzione dei reati”.

Secondo il sindacalista la gestione numerica dei servizi di ordine pubblico con particolare riguardo ai servizi inerenti la movida cittadina è sin da ora preoccupante e lo sarà soprattutto in prospettiva proprio a causa delle carenze di organico. “La forza disponibile non basta a far fronte al crescendo numero dei reati, per non parlare poi di mezzi ed equipaggiamenti. Il potenziamento sostanziale degli organici – prosegue la nota - che da tempo viene richiesto, come anche un migliore e più efficace coordinamento tra le varie forze di Polizia, avrebbe ricadute positive sull’aumento delle attività malavitose legate al dinamico mondo dell’impresa e nei confronti dei fenomeni della microcriminalità”.

L’utilizzo del teser per gli operatori della Squadra Volante e della Polizia Stradale di Latina porterà necessariamente ad una organizzazione del personale della Questura di Latina per i relativi corsi di specifico impiego ma per il Mosap c’è sicuramente bisogno di continuare con la formazione e dotare più operatori possibili per questo prezioso strumento.

“Auspichiamo pertanto – conclude Santini - un’attenzione sulla nostra realtà, consci delle problematiche nazionali, ma convinti che la nostra Provincia meriti un adeguamento vero e sostanziale degli organici”.