Professore di religione pedofilo, il giudice vuole ascoltare le vittime

Saranno ascoltate in sede di incidente probatorio - vale a dire in modalità protetta con il supporto di un psicologo - tre delle cinque vittime che si sono costituite parte civile nel processo a carico del professore di religione Alessandro Frateschi, ex docente presso il liceo scientifico "Majorana" di Latina accusato di abusi sessuali su cinque ragazzini minorenni.

Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Laura Morselli accogliendo la richiesta del pubblico ministero Valentina Giammaria davanti alla quale si sta svolgendo il processo. La prossima udienza è stata fissata per il 21 marzo e in quella sede si procederà all'audizione delle vittime, assistite dall'avvocato Nicodemo Gentile che si è costituito parte civile per conto dei genitori e anche per il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni.

Frateschi era finito agli arresti domiciliari una prima volta a luglio dello scorso anno con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore e tentata violenza sessuale ai danni di altri tre ragazzi, studenti . Poi, in seguito a nuove segnalazioni da parte di altri ragazzi, era arrivata una seconda misura di custodia cautelare. L'insegnante instaurava un rapporto confidenziale con gli alunni e poi incominciava un intenso rapporto telematico intrattenendo comunicazioni a sfondo sessuale tramite social network, nonché in diverse occasioni cercava con loro il contatto fisico con la finalità di violenza di tipo sessuale.