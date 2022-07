Ragazza di 18 anni picchiata sul lungomare: arrestato Matteo Baldascini

Una ragazza di 18 anni è stata malmenata nella notte di venerdì sul lungomare di Latina. La giovane, secondo la ricostruzione, è stata colpita con una testata all'esterno di un locale.

L'aggressore ha poi cercato in tutta fretta di allontanarsi, ma intanto era stato lanciato l'allarme alla polizia che, gunta sul posto, è riuscita a individuarlo e a bloccarlo. Si tratta di Matteo Baldascini, già noto agli archivi delle forze dell'ordine per alcuni analoghi episodi avvenuti nel quartiere della movida cittadina e appartenente a una famiglia (il padre Paolo e il nonno Matteo) che in alcune inchieste è stata considerata vicina agli ambienti della criminalità organizzata.

Nella stessa notte di venerdì, poco dopo il pestaggio, il giovane, appena 19enne, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante, ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi. La ragazza è stata invece soccorsa e medicata