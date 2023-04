Rapina alle autolinee: un uomo aggredito e derubato del portafogli

Accerchiato da tre persone, aggredito e rapinato del portafoglio. E' accaduto tre giorni fa a pochi passi dal McDonald's che si trova nel piazzale delle autolinee. La vittima è un cittadino magrebino, che ha raccontato agli agenti di polizia di essere stato circondato da tre giovani sconosciuti, tutti provenienti dall'Est Europa, che prima lo hanno immobilizzato e poi gli hanno sottratto il portafoglio che conteneva alcune centinaia di euro.

La vittima non è riuscita però a identificare i suoi aggressori ed è riuscito a fornire solo una descrizione approssimativa. Sul caso ora indagano gli investigatori della polizia, che hanno acquisito le immagini delle telecamere che si trovano in zona per riuscire a identificare i responsabili.