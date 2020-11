Rapina in una villetta a Latina: la banda apre la cassaforte e fugge con 15mila euro

Una rapina è stata messa a segno nel pomeriggio di domenica in una villetta della Q4, a Latina. Cinque banditi sono entrati nell'abitazione, di proprietà di un commerciante di origine cinese, in cui erano in quel momento presenti i figli.Una volta all'interno hanno minacciato i ragazzi facendosi indicare la cassaforte e poi rapidamente sono riusciti ad aprirla utilizzando un frullino.

Dentro c'erano circa 15mila euro. Afferrato il bottino la banda ha abbandonato in fretta la villetta, proprio nel momento in cui tornava il proprietario di casa, avvertato dai figli, Quest'utlimo, trovatosi faccia a faccia con i malviventi, ha cercato di inseguirli per un breve tratto fino a quando li ha persi di vista. Sull'episodio indagano i carabinieri. Il sospetto è che i componenti della banda siano andati a colpo sicuro e che sapessero di trovare una cassaforte nella villetta.