Gli ruba il telefono e lo colpisce con un pugno al volto, a giudizio per rapina

Un 29enne di Latina è stato rinviato a giudizio per una rapina commessa a ridosso della stazione delle autolinee nel capoluogo pontino.

Fabio Camilli è comparso questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare Mario La Rosa chiamato a rispondere di un fatto avvenuto il 15 marzo 2018 in via Emanuele Filiberto nei pressi dell’autostazione dei bus: secondo l’accusa l’uomo, che era in compagnia di un’altra persona mai identificata, avrebbe chiesto in prestito il telefono cellulare alla vittima, un 28enne, che gli ha poi chiesto di restituirlo. A questo punto l’imputato ha reagito violentemente sferrando un pugno al proprietario del cellulare colpendolo allo zigomo. Stamattina l’udienza preliminare a conclusione della quale il gup ha rinviato a giudizio Camilli, assistito dall’avvocato Giammarco Conca.

Il processo prenderà il via il 25 ottobre del prossimo anno davanti al terzo collegio penale del Tribunale di Latina.