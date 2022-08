Cassonetti a scomparsa stracolmi: i rifiuti fuoriescono in strada

I cassonetti a scomparsa che sono stati installate negli anni scorsi nella città di Latina e mai entrati in funzione creano ora non pochi danni e disagi in diverse zone del centro città.

Da più parti arrivano infatti segnalazioni di una situazione sempre più critica, causata dall'inciviltà ma anche dall'incuria. Molti cittadini infatti continuano ad utilizzare questo tipo di cassonetti per gettare rifiuti indifferenziati. La spazzatura però non è mai stata raccolta e continua ad accumularsi negli spazi al di sotto della strada, tanto da aver sollevato la padena esterna. Cumuli di rifiuti e buste sono dunque fuoriusciti, ricettacolo di topi e blatte, creando situazioni insostenibili per chi vive nelle vicinanze.